Vito Meloni è il nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Cagliari

Vito Meloni è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, succedendo ad Alberto Vacca. La nomina segue le elezioni tenutesi il 15 e 16 gennaio 2026 e il neo presidente guiderà l’Ordine fino al 2030. Ieri, martedì 24 febbraio, Meloni ha presieduto la prima riunione del Consiglio recentemente rinnovato. Dottore commercialista iscritto all’Albo dal 1991, Meloni ha espresso gratitudine verso il presidente uscente e il Consiglio precedente: «Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio. L’obiettivo principale è valorizzare l’Ordine come interlocutore autorevole per le istituzioni locali e punto di riferimento stabile per imprese e cittadini», ha dichiarato. Tra le priorità del mandato figurano una presenza strutturata ai tavoli istituzionali regionali, il rafforzamento del dialogo con gli enti pubblici, il rilancio della consulenza d’impresa e del contenzioso tributario, maggiore attenzione ai territori, sostegno ai giovani professionisti e piccoli studi, e un’azione contro la concorrenza sleale e l’abusivismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Giorgio Gavazzeni è il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di BergamoGiorgio Gavazzeni è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bergamo per il quadriennio 2026-2030.

Francesco Savio è il nuovo presidente dell'ordine dei CommercialistiFrancesco Savio è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.