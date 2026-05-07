Fondazione Milan scende in campo per il sociale | al via la seconda stagione di Play for the Future
La Fondazione Milan ha annunciato l’inizio della seconda stagione di “Play for the Future”, un progetto che coinvolge anche la FIGC. L’iniziativa mira a promuovere attività sociali attraverso eventi sportivi e iniziative di sensibilizzazione. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo del calcio. La campagna continuerà nelle prossime settimane con una serie di incontri e iniziative sul territorio.
Riparte “Play for the Future”, il progetto promosso da Fondazione Milan insieme a Fondazione CDP e FIGC, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile. L’iniziativa, giunta al secondo anno, utilizza lo sport come strumento concreto di inclusione e reinserimento sociale per minori e giovani adulti coinvolti nei circuiti penali. Nel corso della prima stagione, il programma ha coinvolto 109 giovani sottoposti a messa alla prova nelle città di Napoli, Catania, Palermo, Milano e Airola. I risultati sono stati presentati a Palermo, presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. La finale del torneo ha anche visto protagonisti i ragazzi del progetto insieme alle associazioni del territorio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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