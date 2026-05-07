La Fondazione Milan ha annunciato l’inizio della seconda stagione di “Play for the Future”, un progetto che coinvolge anche la FIGC. L’iniziativa mira a promuovere attività sociali attraverso eventi sportivi e iniziative di sensibilizzazione. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo del calcio. La campagna continuerà nelle prossime settimane con una serie di incontri e iniziative sul territorio.

Riparte “Play for the Future”, il progetto promosso da Fondazione Milan insieme a Fondazione CDP e FIGC, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile. L’iniziativa, giunta al secondo anno, utilizza lo sport come strumento concreto di inclusione e reinserimento sociale per minori e giovani adulti coinvolti nei circuiti penali. Nel corso della prima stagione, il programma ha coinvolto 109 giovani sottoposti a messa alla prova nelle città di Napoli, Catania, Palermo, Milano e Airola. I risultati sono stati presentati a Palermo, presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. La finale del torneo ha anche visto protagonisti i ragazzi del progetto insieme alle associazioni del territorio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fondazione Milan scende in campo per il sociale: al via la seconda stagione di “Play for the Future”

Notizie correlate

Leggi anche: Divisione regionale 1 In B femminile il Capra Tema chiude la stagione settima e nei play in affronterà la seconda. Lusa, insperati play in: se batte Reggio c’è Lugo

Scandone Avellino scende in campo per la Gara 1 dei play-off contro MessinaLa Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Ex stella delle giovanili del Milan trovata morta a letto.

Milan, al via la seconda stagione di Play for the future: cos'è il progetto di Fondazione MilanTutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa promossa da Fondazione Milan. msn.com

Fondazione Milan, Museo e sede sempre più inclusivi con Tag SystemUn Museo sempre più accessibile per poter vivere il calcio a pieno e con maggiore inclusività. Fondazione Milan, in occasione del suo 23/o anniversario, ha presentato - alla presenza anche del ... ansa.it