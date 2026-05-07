Fondazione bilancio ok Avanzo di oltre 7 milioni | Guida solida e coerente

La fondazione ha comunicato un bilancio positivo con un avanzo di oltre 7 milioni di euro, portando il patrimonio netto a 149 milioni. I fondi destinati all’attività dell’istituto sono aumentati, raggiungendo i 54 milioni di euro. Questi dati attestano una gestione solida e coerente, con risorse che supportano interventi e progetti sul territorio nel medio e lungo periodo.

Un avanzo di esercizio pari a 7,15 milioni e un patrimonio netto che raggiunge i 149 milioni. Fondi per l’attività di istituto che crescono, fino ad arrivare a 54 milioni, e rafforzano la "capacità di sostenere interventi e progettualità a favore del territorio nel medio e lungo periodo". Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha approvato nei giorni scorsi il bilancio 2025, dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dall’assemblea dei soci. Sul piano gestionale, l’ultimo esercizio si è chiuso con "risultati in crescita", sottolineano in una nota da Palazzo Sersanti, parlando di "un ulteriore consolidamento della solidità patrimoniale" della Fondazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione, bilancio ok. Avanzo di oltre 7 milioni: "Guida solida e coerente" Notizie correlate Fondazione Perugia, il bilancio 2025 chiude in crescita: 19 milioni di avanzo e progetti a sostegno del territorioSi chiude con risultati in crescita e una solida capacità di intervento sul territorio il bilancio 2025 della Fondazione, che conferma il proprio... Santarcangelo, bilancio 2025 in attivo: avanzo oltre 5 milioni di euroIl consiglio comunale di Santarcangelo di mercoledì (29 aprile), si è aperto con la proiezione del video-racconto di Donna Pesaresi Garganta,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fondazione, bilancio ok. Avanzo di oltre 7 milioni: Guida solida e coerente; Bilancio Enpaia 2025: avanzo 27,1 mln e investimenti record; Caript, bilancio 2025 con avanzo a 37,7 milioni; Approvato il bilancio della fondazione Pescarabruzzo: avanzo di 8,3milioni di euro. Fondazione, bilancio ok. Avanzo di oltre 7 milioni: Guida solida e coerenteVia libera al rendiconto del 2025, parere unanime dell’assemblea dei soci Sostenere interventi a favore del territorio nel medio e lungo periodo. Prudenza, responsabilità e sostenibilità e tutela del ... msn.com Fondazione Varrone, erogazioni record a 3,7 milioni di euro: ok al Bilancio e alle modifiche statutarieErogazioni al livello record di 3,7 milioni di euro, avanzo di esercizio a 2,7 milioni di euro, patrimonio netto in crescita a 113,5 milioni di euro: sono i numeri del Bilancio 2025 della Fondazione V ... rietinvetrina.it Come sistemare questo errore nei flussi di bilancio Si informa che nel rendiconto progetto/attività si è effettuato un prelevamento di cassa dall'avanzo di amministrazione in quanto gli impegni in conto competenza e in conto residui sono superiori agli accerta - facebook.com facebook CRTrieste approva il bilancio 2025 con un avanzo di 16,7 milioni. Il patrimonio netto è di 307,8 milioni (+12,18%), erogati 4,3 milioni al territorio #ANSA x.com