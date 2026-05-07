Foggia e Provincia | nel mese di aprile effettuate 11 operazioni ad Alto Impatto e 54 servizi straordinari di controllo del territorio

Nel mese di aprile, la polizia locale ha condotto in totale 11 operazioni ad Alto Impatto e ha svolto 54 servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia. Questi interventi sono stati finalizzati a verifiche di sicurezza e rispetto delle norme vigenti nelle diverse aree della provincia. L’attività rientra nelle operazioni di monitoraggio e prevenzione messe in atto dalle forze dell’ordine nel periodo indicato.

. Identificati 16675 soggetti, controllati 7680 veicoli. Arrestate 35 persone e 53 denunciate. Sequestrati 800 gr. di sostanza stupefacente. In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di aprile, nella provincia di Foggia sono state realizzate 11 operazioni ad Alto Impatto. Inoltre, sono stati espletati 54 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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