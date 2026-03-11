Foggia e Provincia | nel mese di febbraio effettuate 17 operazioni ad Alto Impatto e 64 servizi straordinari di controllo del territorio

Nel mese di febbraio, a Foggia e nella provincia, sono state realizzate 17 operazioni ad Alto Impatto e 64 servizi straordinari di controllo del territorio. Questi interventi sono stati condotti dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e verificare il rispetto delle norme vigenti. L’attività ha coinvolto diverse zone della zona, con un focus su aree sensibili e di maggiore criticità.

. Identificati 17495 soggetti, controllati 8115 veicoli. Arrestate 37 persone e 61 denunciate. Sequestrati 194 gr. di sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati espletati 64 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo. Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all'identificazione di 17495 soggetti, al controllo di 8115 veicoli, all'arresto di 37 persone, alla denuncia di 61 soggetti al sequestro di 194 gr.