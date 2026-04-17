Foggia e Provincia | nel mese di marzo effettuate 16 operazioni ad Alto Impatto e 53 servizi straordinari di controllo del territorio

Nel mese di marzo, le forze dell'ordine hanno portato a termine 16 operazioni ad Alto Impatto e svolto 53 servizi straordinari di controllo del territorio nella zona di Foggia e provincia. Questi interventi sono stati mirati a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza e a garantire la sorveglianza nelle aree di competenza. I dettagli di queste attività sono stati comunicati dalle autorità locali.

. Identificati 17016 soggetti, controllati 8098 veicoli. Arrestate 33 persone e 63 denunciate. Sequestrati 320 gr. di sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati espletati 53 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo. Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 17016 soggetti, al controllo di 8098 veicoli, all’arresto di 33 persone, alla denuncia di 63 soggetti al sequestro di 320 gr.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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