Controlli ad ' alto impatto' tra Cascina e Pontedera | 2 arresti e 2 persone denunciate

Tra la serata dell’11 aprile e la notte del 12 aprile, i carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno effettuato un'intensa operazione di controllo del territorio tra Cascina e Pontedera. Durante le verifiche, sono state arrestate due persone e altre due sono state denunciate. L’intervento ha coinvolto un vasto dispositivo di forze dell’ordine volto a garantire la sicurezza nella zona.

Un massiccio dispositivo di controllo del territorio, denominato operazione ‘Alto impatto’, è stato attuato dai carabinieri della Compagnia di Pontedera tra la serata dell’11 aprile e la nottata del 12. L’attività, finalizzata alla prevenzione della criminalità diffusa e al contrasto dei reati.🔗 Leggi su Pisatoday.it Gennaio ad ‘Alto Impatto’ nel Foggiano: identificate 13574 persone, 17 arresti e 27 denunceLe attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani e interessate dal fenomeno della... Napoli, Alto Impatto a Scampia: denunciate 6 personeI Carabinieri della Stazione di Scampia e del nucleo operativo della Compagnia Napoli Stella hanno avviato un servizio di alto impatto nella...