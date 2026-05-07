Foce Sele azione di volontariato ambientale di Plastic Free

Un'azione di volontariato ambientale organizzata dall'associazione Plastic Free si è svolta sulla foce del fiume Sele, dove il tratto di spiaggia, un tempo caratterizzato da sabbia dorata, è stato riscontrato come un deposito di rifiuti accumulatisi nel tempo. I volontari hanno partecipato a una pulizia della zona, rimuovendo rifiuti di vario tipo presenti lungo la spiaggia. L'intervento ha avuto l'obiettivo di ripristinare la purezza dell'area naturale e sensibilizzare sulla tutela ambientale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quello che dovrebbe essere un tappeto di sabbia dorata è diventata col tempo il deposito dei nostri rifiuti. Una ferita aperta che si rimargina ad ogni piena, che non conosce tregua. Queste immagine sono una richiesta d’aiuto del nostro territorio il motivo per cui siamo qui oggi. Ogni rifiuto fotografato è una sfida che abbiamo deciso di raccogliere perché la bellezza non si difende da sola”. Con queste parole, oggi, a Palazzo Sant’Agostino, l’associazione Plastic Free ha presentato ( con un video realizzato dagli studenti del Liceo artistico Sabatini Menna) l’iniziativa in programma sabato 23 maggio con la giornata “Creato senza plastica – Giornata per la tutela delle acque della Foce del Sele”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Foce Sele, azione di volontariato ambientale di Plastic Free Notizie correlate Sant’Anastasia tra i Comuni Plastic Free 2026: premiata a Roma l’azione ambientale dell’AmministrazioneIl Comune vesuviano premiato dall’associazione Plastic Free Onlus tra le 141 amministrazioni italiane virtuose per l’impegno nella riduzione della... Sostenibilità ambientale, al Comune di Bergamo due tartarughe Plastic FreeGrazie alle misure contro l’abbandono rifiuti e a favore della raccolta differenziata, migliora il piazzamento di Palazzo Frizzoni nel concorso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campania. Domani a Salerno la conferenza stampa del Clean-Up Plastic Free alla Foce del Sele; Salerno, il mare è in buona salute tanti i tratti eccellenti: solo in quattro off limits; Parchi campani: al via la redazione dei nuovi piani preliminari di tutela; Salerno, presentato il Clean-Up Plastic Free: il 23 maggio volontari e scuole per la Foce del Sele contro la plastica. L’arcaico che ritorna alla foce del SeleÈ la forza arcaica della Magna Grecia a riemergere là dove ebbe origine: alla Heraion del Sele, sulla spiaggia alla foce del fiume, il pittore campano Fernando Mangone realizza una performance ... irpinia24.it Il Giardino di Hera: riapre il Santuario di Foce SeleMelograni, querce, mirto, lavanda, rosmarino ed altre piante mediterranee a far da meravigliosa cornice ai resti del santuario di Hera Argiva, quasi a richiamare il paesaggio che, secondo il geografo ... ilmattino.it Campania: Domani a Salerno la conferenza stampa del Clean-Up Plastic Free alla Foce del Sele Sarà presentato domani, giovedì 7 maggio alle ore 10:30, presso la Sala “Marcello Torre” del Palazzo della Provincia di Salerno, il Clean-Up Regionale Plastic - facebook.com facebook