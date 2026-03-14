Sostenibilità ambientale al Comune di Bergamo due tartarughe Plastic Free

Al Comune di Bergamo sono state consegnate due tartarughe Plastic Free, simbolo di un impegno in ambito di sostenibilità ambientale. La cerimonia si è svolta presso Palazzo Frizzoni, dove si è celebrato un riconoscimento nazionale dedicato alla tutela dell’ambiente. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e organizzazioni locali, che hanno evidenziato l’importanza di iniziative concrete in questa direzione.

Grazie alle misure contro l’abbandono rifiuti e a favore della raccolta differenziata, migliora il piazzamento di Palazzo Frizzoni nel concorso nazionale. L’assessora Ruzzini a Roma per ritirare il premio Roma. Palazzo Frizzoni conquista un nuovo riconoscimento nazionale in tema di sostenibilità ambientale. Il Comune di Bergamo è stato premiato con due tartarughe Plastic Free, migliorando il risultato ottenuto lo scorso anno, quando ne aveva ricevuto solo una. Il riconoscimento è stato consegnato all’amministrazione comunale sabato 14 marzo, al Teatro Olimpico di Roma, in occasione dell’evento nazionale Plastic Free 2026: nella capitale per ritirare il premio è scesa Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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