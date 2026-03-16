Sant’Anastasia tra i Comuni Plastic Free 2026 | premiata a Roma l’azione ambientale dell’Amministrazione

Il Comune di Sant’Anastasia è stato riconosciuto come uno dei Comuni Plastic Free 2026 dall’associazione Plastic Free Onlus. La premiazione si è svolta a Roma e ha coinvolto 141 amministrazioni italiane che si sono distinte per le iniziative di riduzione della plastica e di tutela ambientale adottate sul territorio. L’amministrazione locale ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno in queste aree.

Il Comune vesuviano premiato dall’associazione Plastic Free Onlus tra le 141 amministrazioni italiane virtuose per l’impegno nella riduzione della plastica e nella tutela dell’ambiente.. Sant’Anastasia è tra gli undici Comuni della Campania premiati con il riconoscimento “ Comune Plastic Free 2026 ”, assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus ai territori che si sono distinti per le politiche e le iniziative concrete nella riduzione dell’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. In tutta Italia sono 141 le amministrazioni ad aver ricevuto l’ambita “ tartaruga ”, simbolo dell’associazione. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 14 marzo presso il Teatro Olimpico di Roma, alla presenza delle istituzioni, dei referenti dell’associazione e dei rappresentanti dei Comuni premiati provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sant’Anastasia tra i Comuni Plastic Free 2026: premiata a Roma l’azione ambientale dell’Amministrazione Articoli correlati Leggi anche: Pofi premiata tra i Comuni Plastic Free Toscana Plastic Free 2026: cinque Comuni premiati per l’impegno ambientaleBarberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano tra le 141 amministrazioni virtuose selezionate da Plastic Free Onlus FIRENZE –... Contenuti utili per approfondire Sant'Anastasia tra i Comuni Plastic... Temi più discussi: Tradizione, rioni e ruoli pubblici: il dibattito nato a Motta Sant'Anastasia; Sant’Anastasia, Terre di Campania promuove tre giornate dedicate all’acqua; Tradizione, rioni e ruoli pubblici: il dibattito nato a Motta Sant'Anastasia; GUARDA IN TV. OGGI ALLE 14.30 LA PARTITA REAL FORIO – SANT’ANASTASIA. Sant'Anastasia, scontro tra tre motociclisti stuntman al circo: un morto davanti ai bambiniPoco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel circo itinerante Imperial Royal a Sant'Anastasia. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che durante lo ... ilmattino.it Stuntman morto al circo a Sant'Anastasia, chi era Christian: artista coraggioso tra i più amati dai bambiniSi chiama «Il globo della morte» l’attrazione in cui venerdì sera, alla fine dello spettacolo dell’Imperial Royal Circus, ha perso la vita Christiàn Quezada Vasquez, giovane acrobata e stuntman cileno ... ilmattino.it A Sant'Anastasia il Procuratore di Napoli si confronta con gli studenti delle scuole superiori: "Contro le mafie servono più risorse per forze dell'ordine e tecnologia" - facebook.com facebook