Le autorità israeliane hanno prolungato la detenzione di due attivisti appartenenti alla Global Sumud Flotilla, fermati durante un'operazione di controllo. Saif Abu Keshek e Thiago Avila continuano a essere trattenuti nelle strutture di detenzione, dopo che le richieste di rilascio sono state respinte. La permanenza in carcere dei due attivisti si è così estesa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Si allunga la permanenza in carcere per Saif Abu Keshek e Thiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane. Il tribunale distrettuale di Beersheba, nel sud di Israele, ha infatti respinto la richiesta di rilascio presentata dalla difesa, confermando la precedente decisione di prorogare la detenzione dei due almeno fino a domenica prossima. A riportarlo è il Times of Israel, mentre il caso continua a suscitare polemiche e reazioni da parte delle organizzazioni per i diritti umani. A intervenire duramente contro la decisione dei giudici è stata Adalah, l’organizzazione israeliana che assiste legalmente i due attivisti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti fermati: Israele respinge la richiesta di rilascio

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