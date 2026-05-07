Flavio Insinna che imbarazzo ai David di Donatello | il video

Durante la cerimonia della 71ª edizione dei David di Donatello, si è verificato un momento di imbarazzo sul palco con protagonista Flavio Insinna. Un video che sta circolando mostra l'episodio che ha coinvolto l’attore e conduttore durante l’evento. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti, creando una situazione che ha suscitato commenti sui social e tra il pubblico presente.

Momento di imbarazzo per Flavio Insinna sul palco della 71esima edizione dei David di Donatello. Flavio Insinna ha dovuto affrontare un momento di grande imbarazzo durante la 71esima edizione dei David di Donatello. Una situazione di difficoltà che poi si è subito sistemata. Momento di grande imbarazzo per Flavio Insinna durante la 71esima edizione dei David di Donatello, andata in onda su Rai1, dal Teatro 23 di Cinecittà. Tutto stava precedendo bene per il conduttore e Bianca Balti, sul palco insieme a lui, ma qualcosa è andato improvvisamente storto. Tutto è accaduto durante l’annuncio del premio per il Miglior cortometraggio. Flavio Insinna era pronto a condividere la presentazione del premio con Bianca Balti, ma la modella non si è presentata sul palco.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Flavio Insinna, che imbarazzo ai David di Donatello: il video Notizie correlate David di Donatello, un grande imbarazzo sul palco. Soprattutto di Flavio Insinna (VIDEO)La 71esima edizione dei David di Donatello ha avuto un momento inatteso di imbarazzo in diretta su Rai 1. “Volevo dirlo insieme”: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026Momenti di imbarazzo in diretta sul finale della 71esima edizione dei premi David di Donatello, trasmessa in diretta su Rai 1 dalla cornice del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gaffe di Flavio Insinna sul palco dei David 2026, chiama Bianca Balti ma lei non c'è: Volevo dirlo insieme; Annalisa che apre i David di Donatello 2026 è absolute cinema; David di Donatello 2026 le pagelle | Insinna bocciato 5 Annalisa puro cinema 9 il momento di Ornella Muti 6. Volevo dirlo insieme: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026Momento di imbarazzo ai David di Donatello: Insinna aspetta Bianca Balti sul palco, ma la co-conduttrice è sparita. ilfattoquotidiano.it David di Donatello 2026, Flavio Insinna bocciato: gaffe e nessuna chimica con Bianca BaltiLa conduzione di Insinna è stata profondamente criticata da pubblico e addetti ai lavori, considerata troppo prolissa e con battute spesso fuori luogo, ma più di tutto priva del giusto ritmo ... movieplayer.it Bianca Balti ha trasformato il palco dei David di Donatello 2026 in una passerella d’alta moda. Per la conduzione accanto a Flavio Insinna ha scelto un look scenografico con corpetto scultura e silhouette scolpita, tra richiami couture e dettagli dal forte impatto - facebook.com facebook David di Donatello, Flavio Insinna deride il "giovane Calenda" e i social insorgono x.com