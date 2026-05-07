David di Donatello un grande imbarazzo sul palco Soprattutto di Flavio Insinna VIDEO

Durante la 71esima edizione dei David di Donatello, si è verificato un momento imbarazzante in diretta su Rai 1. In particolare, uno degli attori sul palco ha mostrato segnali di disagio, mentre un conduttore ha avuto una reazione visibile. Il video dell’incidente ha fatto subito il giro dei social, suscitando commenti tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’accaduto.

La 71esima edizione dei David di Donatello ha avuto un momento inatteso di imbarazzo in diretta su Rai 1. Dal Teatro 23 di Cinecittà, la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti procedeva secondo copione, fino a quando un passaggio apparentemente semplice si è trasformato in una piccola gaffe televisiva. Tutto è successo durante l’annuncio del premio per il Miglior cortometraggio. Insinna si è preparato a condividere la presentazione con Bianca Balti, ma la modella non è arrivata sul palco. Il conduttore l’ha chiamata, ha atteso qualche secondo e si è ritrovato solo al centro della scena, mentre la regia provava a spostare l’attenzione sul pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

“Volevo dirlo insieme”: Flavio Insinna chiama Bianca Balti ma lei non c’è, imbarazzo sul palco dei David di Donatello 2026Momenti di imbarazzo in diretta sul finale della 71esima edizione dei premi David di Donatello, trasmessa in diretta su Rai 1 dalla cornice del...

Flavio Insinna ai David di Donatello: no, non era la scelta giustaIl fatto che con Bianca Balti, Insinna abbia, poi, dato vita a una delle accoppiate peggio assortite che si siano viste di recente - il momento in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette.

Ai David di Donatello trionfano Le città di pianura e le proteste sulla crisi del cinemaOtto statuette per il film di Francesco Sossai e Adriago Candiago, a bocca asciutta La Grazia di Paolo Sorrentino malgrado le 14 nomination. Tre ... huffingtonpost.it

I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palcoArisa è stata una delle grandi protagoniste dei David di Donatello 2026. Arrivata sul red carpet con un provocante completo dark, durante la serata si è cambiata e ha lasciato trionfare gli scintillii ... fanpage.it

Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook

David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com