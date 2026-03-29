Flavio Insinna condurrà la 71ª edizione dei David di Donatello su Rai1

La 71ª edizione dei David di Donatello si terrà mercoledì 6 maggio e sarà trasmessa in prima serata su Rai1. La manifestazione premia i migliori film e le eccellenze del cinema italiano e rappresenta un appuntamento annuale molto seguito nel settore. La serata sarà condotta da Flavio Insinna, che presenterà la cerimonia in diretta televisiva.

La 71ª edizione dei David di Donatello, considerati gli Oscar del cinema italiano, andrà in onda mercoledì 6 maggio in prima serata su Rai1. Una serata attesa da addetti ai lavori e appassionati, tra premi, emozioni e grandi ospiti. Il conduttore scelto: Flavio Insinna. Dopo settimane di indiscrezioni, il portale Cinemotore ha confermato chi guiderà la cerimonia: sarà Flavio Insinna. La scelta è stata presa dall’ Accademia del Cinema Italiano in accordo con i vertici Rai e il Ministero della Cultura. Per Insinna si tratta di un importante ritorno alla conduzione su Rai1, dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show. Accanto a lui una coppia inedita. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Flavio Insinna condurrà la 71ª edizione dei David di Donatello su Rai1 Articoli correlati BOOM! RAI1: FLAVIO INSINNA CONDUCE I DAVID DI DONATELLO MA NON SARÀ SOLOLa 71° edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, andranno in onda su Rai1 mercoledì 6 maggio in prima serata e in diretta. Montevarchi, il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziativeArezzo, 31 gennaio 2026 – Il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziative.