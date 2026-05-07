Durante la cerimonia dei David di Donatello, il conduttore è stato al centro di molte discussioni, con commenti che evidenziano una gestione spesso criticata e un calo degli ascolti che prosegue da tempo. La manifestazione, ormai da anni, si trova in difficoltà nel mantenere l’interesse del pubblico, e anche questa edizione ha suscitato numerose reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Da anni la cerimonia di premiazione dei David di Donatello raschia un fondo del barile che parrebbe infinito, con conduzioni puntualmente criticate e ascolti sempre più in picchiata. Eppure basterebbe appaltare tutto a Geppi Cucciari. Per quanto possa sembrare incredibile la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, ovvero gli Oscar del Cinema italiano, riesce sempre e comunque a stupire, perché in grado di far rimpiangere l'edizione precedente. Quando si crede impossibile far peggio, Rai 1 sale sui pedali per superarsi, sbigottendo quei pochissimi spettatori che ogni anno cedono all'autolesionismo catodico di stagione. Perché questi sono purtroppo diventati i David di Donatello, televisivamente parlando indigeribili.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Flavio Insinna ai David di Donatello è la dimostrazione che si può sempre far peggio

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