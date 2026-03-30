Ancora uno spettacolo di successo in programma all’Arsenale, nel calendario del nuovo teatro off di Pisa con la direzione artistica dall’attore Ubaldo Pantani. Ultimi posti disponibili per Il figlio riuscito di e con Paolo Cioni, in scena in sala Sammartino martedì 31 marzo (ore 21). È soprattutto il racconto dolce e un po’ spietato di un figlio qualsiasi che vive la sua personale catarsi esistenziale in seno alla propria famiglia. In scena scorrono, nelle parole e nel corpo del protagonista che le attraversa, gli episodi più significativi di vite comuni, e comunemente vissute in balìa degli eventi. Lo spettacolo è il tentativo di rispondere... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Il figlio riuscito" di e con paolo Cioni in scena al Teatro dell’Arsenale

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