Fiumicino Patanè avverte il Governo | Senza l’Anello ferroviario a rischio il potenziamento dell’aeroporto

Un funzionario ha annunciato che senza la realizzazione dell’Anello ferroviario, il progetto di potenziamento dell’aeroporto di Fiumicino potrebbe non andare avanti. La questione riguarda la mancanza di collegamenti ferroviari sufficienti per supportare l’espansione della struttura, mettendo a rischio i piani di sviluppo. La data di oggi segna una preoccupazione crescente tra le autorità coinvolte, che chiedono interventi concreti per risolvere la situazione.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – Il potenziamento dell’aeroporto di Fiumicino rischia di restare senza una rete ferroviaria adeguata. È l’allarme lanciato dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ascoltato in audizione alla Camera nell’ambito dell’esame del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria predisposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro dell’intervento c’è il nodo di Roma. Secondo Patanè, il documento del Mit non offre risposte sufficienti alle esigenze della Capitale e delle sue connessioni strategiche, a partire proprio dal collegamento con lo scalo aeroportuale. Il rischio, ha spiegato l’assessore, è che lo sviluppo di Fiumicino, compresa la prospettiva della quarta pista, non trovi un sistema ferroviario capace di assorbire l’aumento dei passeggeri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Leggi anche: Anello ferroviario, pochi fondi e l'allarme su Fiumicino: Patanè alla Camera incalza il Governo

Milano, il sogno del 1905: l’anello ferroviario mai natoUn’ambiziosa visione infrastrutturale che avrebbe dovuto trasformare radicalmente la mobilità del capoluogo lombardo è rimasta confinata nei disegni...