Fiumicino 24 milioni di euro per rifare le strade

L’amministrazione comunale di Fiumicino ha approvato delibere di Giunta per aggiornare il piano delle opere pubbliche. Tra le iniziative previste, sono stati stanziati circa 24 milioni di euro destinati al rifacimento delle strade della città. Il progetto sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale prima di procedere con i lavori. La scelta coinvolge interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino, tramite l’approvazione di delibere di Giunta, ha avviato l’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, che dovrà essere successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale. Un investimento di circa 24 milioni di euro destinato al rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale che interesserà tutte le località. Un piano organico e strutturato che nasce dall’ascolto del territorio: le priorità di intervento sono state individuate sulla base delle numerose segnalazioni dei cittadini e dei sopralluoghi effettuati dall’area Lavori Pubblici, che hanno evidenziato criticità diffuse, spesso legate ad anni di mancata manutenzione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Dal Governo 70 milioni di euro per rifare le strade del FoggianoOltre ai lavori già eseguiti, quasi 70 milioni di euro già stanziati per la viabilità stradale della provincia di Foggia "La Capitanata è al centro... Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della cittàAmmonta a 1,7 milioni di euro il piano di interventi previsto a Riccione nel 2026 per la di manutenzione straordinaria di una cinquantina di viali. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Treno per Fiumicino, lavori da due milioni per il sottovia: modifiche e cancellazioni; Alaska Airlines sceglie Roma per il suo primo volo transatlantico; Lotto, a Fiumicino vinti oltre 122mila euro; Scheda squadra Fiumicino S.C. 1926. Fiumicino, 24 milioni di euro per rifare le stradeFiumicino, 7 maggio 2026 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino, tramite l’approvazione di delibere di Giunta, ha avviato l’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, che dovrà essere successiv ... ilfaroonline.it Un mese di calcio giovanile a Fiumicino con il “Memorial David Tosti”: sport, amicizia e solidarietà scendono in campo - facebook.com facebook Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume Tevere ift.tt/pzrvaqG x.com