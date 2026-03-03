Dal Governo 70 milioni di euro per rifare le strade del Foggiano

Il Governo ha annunciato un investimento di 70 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle strade nel Foggiano. La cifra servirà a interventi specifici sulla rete viaria e sulla sicurezza stradale nella zona della Capitanata. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale rilasciata da un rappresentante del Governo.

Oltre ai lavori già eseguiti, quasi 70 milioni di euro già stanziati per la viabilità stradale della provincia di Foggia "La Capitanata è al centro di un piano organico di interventi su viabilità e sicurezza stradale". Lo ha garantito in una nota l'on. Giandonato La Salandra, autore di un'interrogazione parlamentare in merito alle condizioni in cui versano le arterie. L'esponente dei Fratelli d'Italia, ha garantito inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un quadro dettagliato degli investimenti e dei cantieri in corso sulla Statale 16 Adriatica e la Statale 17 dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, asse fondamentale tra Foggia e Campobasso, collegamento strategico per i Monti Dauni e le aree interne. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Perugia, altri tre milioni di euro per rifare le strade: la mappa degli interventiIl Piano dei lavori pubblici per marciapiedi e ripavimentazioni strade è stato approvato, con tanto di progetto di fattibilità tecnico-economico,...

Sei milioni di euro per rifare strade e marciapiedi a Tor Sapienza: tutte le vie interessateI lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e, in alcuni casi, la realizzazione o il completamento dei marciapiedi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Governo

Temi più discussi: Dal Governo tedesco altri 322 milioni di euro per l’acciaieria green di Salzgitter; Governo: misure per la riduzione del costo dell’energia elettrica e per la competitività delle imprese; Mps svela il nuovo piano con Mediobanca. E vuol diventare la terza banca italiana; Il paradigma Meloni e il No al referendum.

Maltempo, dal governo 100 milioni di euro per i disastri in Sicilia, Sardegna e Calabria. Meloni: Vi siamo viciniNel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo di questi ... affaritaliani.it

Stato di emergenza per 11 regioni colpite dal maltempo: governo stanzia 53,5 milioniIl Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 Regioni italiane colpite dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Le Regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione ... fanpage.it

Il dato, diffuso dal governo della capitale messicana, supera il primato stabilito nel 2023 dai Los Fabulosos Cadillacs, che avevano riunito 300mila spettatori nella piazza della Costituzione. - facebook.com facebook

La decisione di riformare il mercato elettrico voluta dal governo italiano potrebbe portare a uno scontro con l'UE Il progetto rischierebbe di avere lo stesso effetto di una nuova tassa sulle energie rinnovabili L'intervento di @CarloStagnaro su @FT x.com