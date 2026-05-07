Fiuggi il centro sportivo Capo i Prati in concessione per 15 anni al Latina Calcio 1932

Novità cruciali per l'impiantistica e il futuro sportivo della città termale. L'Amministrazione Comunale ha ufficialmente siglato la convenzione con il Latina Calcio 1932 per la gestione del Centro Sportivo "Capo i Prati". L'accordo, arrivato a conclusione di un iter di gara pubblica, affida al.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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CENTRO SPORTIVO CAPO I PRATI: CONCESSIONE QUINDICENNALE AL LATINA CALCIO Siglata oggi la convenzione tra Comune di Fiuggi e Latina Calcio 1932 per la gestione del Centro Sportivo Capo i Prati. Al termine della gara pubblica, l’Ammini - facebook.com facebook