La Polisportiva Mandello pensa in grande | lifting al centro sportivo e al campo di calcio

La Polisportiva Mandello ha annunciato un intervento di miglioramento al centro sportivo e al campo di calcio, con un progetto di potenziamento e riqualificazione. L’associazione ha presentato un insieme di iniziative, realizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale, che coinvolgono strutture e attività sportive nel territorio. Le modifiche sono destinate a influire sul futuro dell’associazione e dell’intera comunità locale.

Entro due anni interventi su pista di atletica e palestre, un nuovo campo da padel e il rinnovato manto in erba sintetica. Presentato anche il nuovo logo dell'associazione. L'obiettivo è crescere L'obiettivo è trasformare sempre più il centro sportivo di Pra' Magno in un ritrovo comunitario, accessibile a tutti e all'insegna della multidisciplina. Presentato nel pomeriggio di domenica il progetto di riqualificazione che servirà ad ammodernare le strutture sportive attuali, rendendole così più sicure per gli utenti e in grado di valorizzare il talento dei fruitori. L'offerta sportiva verrà ampliata per consolidare la sua capacità aggregativa tra i giovani (e non solo), il tutto all'insegna della riduzione dei consumi energetici.

