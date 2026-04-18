Tre giorni di sport per tutti i gusti Lo Spezia Outdoor è pronto al via Focus su arrampicata e-bike e vela

Da venerdì a domenica si terrà l’evento sportivo che propone attività per ogni appassionato, con particolare attenzione all’arrampicata, alle e-bike e alla vela. La manifestazione si svolge in un’area che comprende sia le colline che il mare, offrendo agli intervenuti l’opportunità di praticare diverse discipline sportive. Presenti espositori, dimostrazioni e spazi dedicati a diverse attività, in un ambiente che combina natura e sport.

L’energia dello sport e il fascino di un territorio che spazia dalle vette collinari agli abissi del Golfo si fondono con La Spezia Outdoor. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale, torna con una quinta edizione che, nel weekend della prossima settimana, promette di trasformare il capoluogo ligure in un palcoscenico a cielo aperto, capace di intercettare il crescente desiderio di benessere, sostenibilità e scoperta autentica dei luoghi. Il cuore pulsante dell’evento, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile, sarà il villaggio outdoor di piazza Europa, uno spazio dinamico dedicato all’incontro tra professionisti, famiglie e semplici curiosi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre giorni di sport per tutti i gusti. Lo Spezia Outdoor è pronto al via. Focus su arrampicata, e-bike e vela Notizie correlate Milano olimpica, eventi per tutti i gusti: la magia dei Giochi oltre lo sportMilano, 9 febbraio 2026 – Il tam tam sui luoghi di divertimento olimpici è già iniziato da qualche giorno. Taranto, al via lo Special Basket: tre giorni di sport e inclusione al TurSportTarantini Time QuotidianoTaranto si prepara ad ospitare la fase finale dello Special Basket – Concentramento Sud Italia, in programma dal 17 al 19... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ritorna La Spezia Outdoor: tre giorni tra sport, natura e grandi eventi; Tre giorni di sport per tutti i gusti. Lo Spezia Outdoor è pronto al via. Focus su arrampicata, e-bike e vela; Dall’Appennino al mare in sella: nasce La Via del Mare, il nuovo itinerario per mountain bike tra Val di Vara e Sestri Levante. Ritorna La Spezia Outdoor: tre giorni tra sport, natura e grandi eventiTorna La Spezia Outdoor, la manifestazione dedicata allo sport, al turismo e alle attività all’aria aperta promossa dal Comune della Spezia, che nel 2026 ... cittadellaspezia.com Torna La Spezia Outdoor, la manifestazione dedicata allo sport, al turismo e alle attività all’aria aperta promossa dal Comune della Spezia, che nel 2026 si presenta in una veste ancora più ricca e qualificata. L’evento si ... liguriasport.com LA SPEZIA OUTDOOR 2026, TRE GIORNI DI SPORT E NATURA CON LA CINQUETERRE GRANFONDO Presentata l’edizione numero cinque: attività per tutte le età e partenza della Granfondo dal villaggio dell’Outdoor. Leggi qui: - facebook.com facebook Torna La Spezia Outdoor x.com