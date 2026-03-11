Giuseppe Cruciani al teatro excelsior di Empoli con VIA CRUX – Ci siamo rotti il caxxo

Sabato 21 marzo alle 21, Giuseppe Cruciani si esibirà al Teatro Excelsior di Empoli con lo spettacolo “VIA CRUX – Ci siamo rotti il caxxo”. Il conduttore, noto per aver spesso provocato con le sue interviste e commenti, torna sul palco con uno show che ha già registrato il tutto esaurito in molte città. L’evento è stato annunciato attraverso i canali ufficiali dell’organizzatore.

Giuseppe Cruciani, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, arriva al Teatro Excelsior di Empoli sabato 21 marzo (ore 21) con il suo spettacolo di grandissimo successo, già sold out in numerose date. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

