’La traiettoria calante’ al teatro Excelsior

"La traiettoria calante", lo spettacolo dedicato al crollo del ponte Morandi, stasera (alle 20,45) al teatro Excelsior Bettona. Il giovanissimo attore e regista Pietro Giannini presenta il suo lavoro: uno spettacolo in cui si intrecciano ricordi personali, interviste, ricostruzione, pezzi evocativi di una città, Genova, travolta da quella tragedia, ma in grado di affrontarla con la dignità, la coscienza e la forza tipica dei genovesi. "Ho diciassette anni. Devo andare con mio padre in campagna. Piove a dirotto. Stiamo caricando i bagagli in macchina. Il suono di un tuono lontano ci fa sobbalzare – racconta l’artista –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

