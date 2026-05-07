Firenze Villa La Massa celebra le icone e i miti del design auto

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, presso Villa La Massa, si svolge un evento dedicato alle auto di design, con particolare attenzione alle icone e ai miti del settore. Durante la manifestazione vengono presentati modelli degli anni Novanta destinati a diventare oggetti di culto, mentre i visitatori, anche i più giovani, possono scoprire come si scelgono le hypercar più moderne. L’evento mette in mostra vetture di diverse epoche e stili, attirando appassionati e curiosi.

? Cosa scoprirai Quali modelli degli anni Novanta diventeranno i nuovi oggetti di culto?. Come faranno i bambini a scegliere la migliore hypercar moderna?. Perché il collezionismo si sta spostando verso le instant classic?. Cosa accadrà alle supercar selezionate durante la parata al Mugello?.? In Breve Parata delle supercar programmata domenica 18 ottobre presso l'Autodromo Internazionale del Mugello. Premio Future Choice assegnato da giuria di bambini e adolescenti per coinvolgere nuovi appassionati. Collaborazione tra Villa La Massa e Canossa per posizionare l'evento tra i vertici internazionali. Impatto economico positivo per hotel e ristoranti fiorentini grazie al turismo di fascia alta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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