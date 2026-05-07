Firenze Villa La Massa celebra le icone e i miti del design auto

A Firenze, presso Villa La Massa, si svolge un evento dedicato alle auto di design, con particolare attenzione alle icone e ai miti del settore. Durante la manifestazione vengono presentati modelli degli anni Novanta destinati a diventare oggetti di culto, mentre i visitatori, anche i più giovani, possono scoprire come si scelgono le hypercar più moderne. L’evento mette in mostra vetture di diverse epoche e stili, attirando appassionati e curiosi.

? Cosa scoprirai Quali modelli degli anni Novanta diventeranno i nuovi oggetti di culto?. Come faranno i bambini a scegliere la migliore hypercar moderna?. Perché il collezionismo si sta spostando verso le instant classic?. Cosa accadrà alle supercar selezionate durante la parata al Mugello?.? In Breve Parata delle supercar programmata domenica 18 ottobre presso l'Autodromo Internazionale del Mugello. Premio Future Choice assegnato da giuria di bambini e adolescenti per coinvolgere nuovi appassionati. Collaborazione tra Villa La Massa e Canossa per posizionare l'evento tra i vertici internazionali. Impatto economico positivo per hotel e ristoranti fiorentini grazie al turismo di fascia alta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, Villa La Massa celebra le icone e i miti del design auto Notizie correlate Storia dell’illuminazione attraverso le icone del design italianoL’illuminazione è uno di quegli elementi che diamo per scontati finché non cambia davvero il modo in cui viviamo uno spazio. Leggi anche: Villa La Massa Excellence, a Firenze torna l’emozione delle supercar vintage Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Villa La Massa Excellence, a Firenze torna l’emozione delle supercar vintage; Le Tre Anime di Villa La Massa; L'eleganza delle supercar sbarca a Firenze: a Villa La Massa sfilano le icone dagli anni '90 a oggi; L’era delle supercar sfila a Villa La Massa: torna il Concorso d’Eleganza Villa La Massa Excellence. Concorso d'eleganza per supercar a Firenze dal 16 al 18 ottobreIscrizioni per partecipare al concorso di eleganza Villa La Massa Excellence di Firenze dedicato alle massime espressioni automobilistiche dagli anni '90 ad oggi. (ANSA) ... ansa.it Villa La Massa Excellence 2026: dal 16 al 18 ottobre le supercar protagoniste in ToscanaLe supercar sono creazioni capaci di accendere l’immaginazione, raccontare un’epoca e spingere sempre più avanti i confini del design, della ... msn.com Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina #Firenze / VIDEO @muoversintoscan x.com Un accordo tra governo, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze e agenzia del Demanio per la valorizzazione di 17 grandi immobili pubblici. Il piano Città prevede il restauro, la riqualificazione e la trasformazione a fini pubblici di quelle grandi stru - facebook.com facebook