Storia dell’illuminazione attraverso le icone del design italiano

L’illuminazione ha sempre influenzato come viviamo gli ambienti, ma questa volta è un’icona del design italiano a fare notizia. La causa è una rinnovata attenzione verso lampade e lampadari che uniscono funzionalità e stile, rendendo gli spazi più accoglienti. Tra le novità, ci sono lampade che richiamano il Made in Italy e che stanno conquistando il mercato internazionale. Questi pezzi unici trasformano le case, i negozi e gli hotel, creando atmosfere distintive. La vera domanda è: come cambieranno le nostre abitudini di illuminazione?

L' illuminazione è uno di quegli elementi che diamo per scontati finché non cambia davvero il modo in cui viviamo uno spazio. Dagli anni Sessanta in poi, soprattutto grazie al design italiano, la luce domestica ha smesso di essere solo funzione per diventare progetto, sperimentazione tecnica, gesto formale. Osservando oggetti prodotti da marchi come Flos e Artemide, si può leggere una storia precisa: il superamento dei vincoli spaziali, l'introduzione di nuovi materiali plastici, l'uso dell' ingegneria come parte visibile del linguaggio estetico. Lampade che non si limitano a illuminare, ma ridefiniscono il rapporto tra arredo, architettura e quotidianità.