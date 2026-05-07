Una sala di Palazzo Vecchio a Firenze è stata intitolata a David Maria Sassoli, giornalista ed ex presidente del parlamento europeo deceduto l'11 gennaio 2022. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di Roberta Metsola, presidente del parlamento europeo. La cerimonia si è svolta in un momento in cui si ricorda il contributo di Sassoli nel settore giornalistico e nel ruolo istituzionale.

FIRENZE – Una sala di Palazzo Vecchio, a Firenze, è stata intitolata a David Maria Sassoli, il giornalista ed ex presidente del parlamento europeo morto l’11 gennaio 2022. La cerimonia di intitolazione si è tenuta questa mattina alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell’attuale presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola. Metsola ha poi aggiunto: “In un mondo segnato da crisi e guerre, David ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare perché siamo uniti, lo siamo per la pace. Ripeteva spesso che non ci vuole coraggio per costruire muri ma per abbatterli. Quando ha guidato il parlamento europeo lo ha fatto con dignità, equilibrio e determinazione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: sala dedicata a Davide Sassoli in Palazzo Vecchio. Inaugurata da Roberta Metsola

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