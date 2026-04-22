A Firenze arriva al cinema Avevo due paure le voci della Resistenza per gli 80 anni della Liberazione

Per gli ottant’anni dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, partigiani, staffette e sopravvissuti raccontano storie personali come frammenti di una storia collettiva, e i luoghi della Linea Gotica diventano lo spazio reale ed emotivo di un viaggio verso la libertà. Arriva al cinema dal 23.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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