Avigliana ricorda la Resistenza | tutti gli eventi per l' 81° anniversario della Liberazione

Avigliana si appresta a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una serie di eventi organizzati nel rispetto della memoria storica. La città ha predisposto un calendario che prevede cerimonie ufficiali, incontri pubblici e momenti di riflessione, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. Le iniziative sono volte a ricordare gli avvenimenti legati alla Resistenza e alla liberazione del territorio, mantenendo vivo il patrimonio storico e culturale della comunità.

Avigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità della partecipazione cittadina. Dalle camminate sui sentieri partigiani alla grande festa "Che viva 25 aprile" al parco Alveare verde, la città dei.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Roma Capitale celebra l’anniversario della Liberazione con la Festa della Resistenza 2026Cosa: IV edizione della “Festa della Resistenza”, con un palinsesto di oltre 100 appuntamenti tra lectio, teatro, proiezioni, musica e dibattiti. Leggi anche: Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a Roma Panoramica sull’argomento Si parla di: Il 25 aprile ad Avigliana; Avigliana: una camminata per la libertà tra i luoghi della Resistenza. Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneIl programma del 25 aprile 2026 ad Avigliana: commemorazioni ufficiali, musica live con Bunna e Federico Sirianni, camminate della memoria e il nuovo libro sulle partigiane valsusine. torinotoday.it