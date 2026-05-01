A Palazzo Vecchio la sala delle commissioni sarà intitolata a David Sassoli

A Firenze, nel palazzo storico di Palazzo Vecchio, una nuova sala al terzo piano sarà intitolata a David Sassoli, giornalista e politico originario della città. Sassoli, che ha ricoperto il ruolo di presidente del Parlamento europeo, è deceduto l’11 gennaio 2022. La decisione di dedicare uno spazio alle commissioni consiliari porta il nome del suo nome, rendendo omaggio alla sua figura.

Firenze, 1 maggio 2026 - Una nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio, dedicata al lavoro delle commissioni consiliari porterà il nome di David Maria Sassoli, il giornalista e politico fiorentino, già presidente del Parlamento europeo, scomparso l'11 gennaio 2022. La cerimonia si svolgerà giovedì 7 maggio, a partire dalle 9 giovedì 7 maggio, alla presenza, fra gli altri della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, la moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini e la figlia Livia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palazzo Vecchio la sala delle commissioni sarà intitolata a David Sassoli Notizie correlate Perugia, intitolazione di una sala della biblioteca a David Sassoli: "Attuare la delibera consiliare del 2022""Attuare la delibera consiliare per intitolare a David Sassoli una sala della biblioteca di San Matteo degli Armeni". Perugia: ok alla sala per David Sassoli, bocciati monumento alle Foibe e passerella sul TevereUna seduta del consiglio comunale di Perugia all'insegna della memoria e delle infrastrutture, con tre votazioni dai risultati opposti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 Maestri del Lavoro premiati con la Stella al Merito; Il 25 Aprile a Firenze, le celebrazioni a Palazzo Vecchio. La sindaca Funaro: Dedicato ai giovani e al loro futuro; Stadio Franchi, il braccio di ferro lungo 7 anni tra Palazzo Vecchio e Fiorentina: boutade, ricorsi e calcinacci; Quando Palazzo Vecchio parla bene ma razzola male. A Palazzo Vecchio la sala delle commissioni sarà intitolata a David SassoliFirenze, 1 maggio 2026 - Una nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio, dedicata al lavoro delle commissioni consiliari porterà il nome di David Maria Sassoli, il giornalista e politico fiorentino, ... lanazione.it Sala di Palazzo Vecchio intitolata a SassoliUna nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio, dedicata al lavoro delle commissioni consiliari porterà il nome di David Maria Sassoli, fiorentino, già presidente del Parlamento europeo. nove.firenze.it Palazzo Vecchio, 1° maggio: 68 “Maestri del Lavoro” premiati con la Stella al Merito x.com A Palazzo Vecchio la cerimonia per la consegna delle “Stelle al merito” - facebook.com facebook