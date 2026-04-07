Perugia intitolazione di una sala della biblioteca a David Sassoli | Attuare la delibera consiliare del 2022

A Perugia si lavora per dare seguito alla delibera approvata nel 2022 che prevede l’intitolazione di una sala della biblioteca di San Matteo degli Armeni a David Sassoli. La procedura amministrativa mira a rendere effettiva questa decisione, che era stata presa dal consiglio comunale. Nei prossimi mesi si procederà con le operazioni necessarie per formalizzare l’intitolazione.

"Attuare la delibera consiliare per intitolare a David Sassoli una sala della biblioteca di San Matteo degli Armeni". Con tredici voti favorevoli e un astenuto la quarta commissione consiliare ha approvato l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Lucia Maddoli e Federico Phellas con cui chiedono l'attuazione della delibera del consiglio comunale n.61 dell'11 luglio 2022, approvata all'unanimità. Nell'atto approvato nel 2022 si impegnava la giunta comunale a procedere con l'intitolazione di una sala a Sassoli, politico e presidente del Parlamento europeo scomparso proprio nel 2022. Ad oggi,... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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