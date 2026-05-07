Firenze presentazione del libro ‘Fu per le Cure un’età favolosa’ di Giovanna Lori

A Firenze, il 9 maggio, si terrà la presentazione del libro intitolato “Fu per le Cure un’età favolosa” di Giovanna Lori. L’evento si svolgerà in una sede della città e vedrà la partecipazione dell’autrice, che discuterà del suo lavoro e del suo contenuto. La presentazione è aperta al pubblico e si prevede un’ampia partecipazione di lettori e curiosi.

Firenze, 7 maggio 2026 – Il 9 maggio ci sarà la presentazione del libro “ Fu per le Cure un’età favolosa. Lettere indirizzate a Franco, un amico abitante in quel rione”, di Giovanna Lori. Appuntamento alle ore 16,45 alla libreria Gioberti Le Cure, a ingresso libero. Dialoga con l’autrice il giornalista e scrittore Maurizio Sessa. Il libro è un viaggio attraverso memorie storiche e personali, affinchè non vadano perse, per rivivere la città con le sue trasformazioni e, in particolare, il rione delle Cure. “Il centro di Firenze si sta progressivamente, e diremmo inesorabilmente, svuotando – scrive Sessa -. Un “trasloco” di abitanti che si tocca con mano di giorno in giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Fu per le Cure un’età favolosa’ di Giovanna Lori Notizie correlate Presentazione del libro "Le canzoni di Firenze"La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14... "Le meteore di Sassonero", venerdì 13 marzo presentazione del libro di Giovanna Cortopassi al Circolo della pesca di AntignanoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) L'Associazione Vivi...