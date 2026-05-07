Firenze presentazione del libro ‘Fu per le Cure un’età favolosa’ di Giovanna Lori
A Firenze, il 9 maggio, si terrà la presentazione del libro intitolato “Fu per le Cure un’età favolosa” di Giovanna Lori. L’evento si svolgerà in una sede della città e vedrà la partecipazione dell’autrice, che discuterà del suo lavoro e del suo contenuto. La presentazione è aperta al pubblico e si prevede un’ampia partecipazione di lettori e curiosi.
Firenze, 7 maggio 2026 – Il 9 maggio ci sarà la presentazione del libro “ Fu per le Cure un’età favolosa. Lettere indirizzate a Franco, un amico abitante in quel rione”, di Giovanna Lori. Appuntamento alle ore 16,45 alla libreria Gioberti Le Cure, a ingresso libero. Dialoga con l’autrice il giornalista e scrittore Maurizio Sessa. Il libro è un viaggio attraverso memorie storiche e personali, affinchè non vadano perse, per rivivere la città con le sue trasformazioni e, in particolare, il rione delle Cure. “Il centro di Firenze si sta progressivamente, e diremmo inesorabilmente, svuotando – scrive Sessa -. Un “trasloco” di abitanti che si tocca con mano di giorno in giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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