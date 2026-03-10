Le meteore di Sassonero venerdì 13 marzo presentazione del libro di Giovanna Cortopassi al Circolo della pesca di Antignano

Venerdì 13 marzo alle 17, al Circolo della Pesca di Antignano, si terrà la presentazione del libro

L'Associazione Vivi Antignano, nell'ambito delle attività del proprio Circolo di Lettura, promuove la presentazione del libro "Le meteore di Sassonero" di Giovanna Cortopassi, in programma venerdì 13 marzo alle 17 al Circolo della Pesca – Moletto di Antignano. L'incontro sarà l'occasione per dialogare con l'autrice e approfondire i temi del libro, tra memoria, storia e narrazione del territorio. Giovanna Cortopassi, componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Vivi Antignano, è una figura molto conosciuta per il suo impegno civile e sociale.

