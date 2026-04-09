‘Un evangelista nel suo Dna' presentazione del libro di Guido Barbujani
Sabato 11 alle 17.30, presso la sala dell’Oratorio San Crispino della libreria Libraccio a Ferrara, si terrà la presentazione del libro di Guido Barbujani intitolato ‘Un evangelista nel suo Dna’. L’evento prevede un incontro con l’autore, che discuterà del suo lavoro davanti al pubblico presente. La manifestazione rientra nella programmazione culturale della libreria e si svolge nel rispetto degli orari stabiliti.
Sabato 11 (ore 17.30), presso la sala dell’Oratorio San Crispino della libreria Libraccio di Ferrara, Guido Barbujani presenta ‘Un evangelista nel suo Dna’. Dialoga con l’autore Andrea Pugiotto.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayÈ della scienza il fin la meraviglia? No, ma qualche volta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Guido BarbujaniDialoga con l’autore: Paolo Vavassori, ingegnere e membro comitato editoriale della Fiera dei Librai Bergamo. ecodibergamo.it