‘Ferrara nei secoli tra curiosità fatti straordinari e ricerca del benessere’ | presentazione del libro di Francesco Scafuri

Venerdì 10 alle 17, nella sala ‘Silvio Carletti’ presso la sede Avis di Ferrara, si terrà la presentazione del libro ‘Ferrara nei secoli tra curiosità, fatti straordinari e ricerca del benessere’. L’evento fa parte di una serie di incontri culturali organizzati dall’Avis Comunale di Ferrara. Il volume scritto da Francesco Scafuri esplora vari aspetti storici e curiosità sulla città. L’iniziativa è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente dedicato alla promozione culturale locale.

Continuano i seguitissimi incontri culturali promossi dall'Avis Comunale di Ferrara. Venerdì 10 alle 17 nella sala ‘Silvio Carletti’, presso la sede Avis di Ferrara, si terrà la presentazione del libro ‘Ferrara nei secoli tra curiosità, fatti straordinari e ricerca del benessere’ scritto da Francesco Scafuri e aperta a tutta la cittadinanza. Francesco Scafuri è autore di innumerevoli pubblicazioni e studi scientifici sulla storia di Ferrara, ha partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali sui beni culturali, inoltre, ha tenuto conferenze su temi urbanistici nonché sulla storia dell’architettura militare estense, di cui è considerato uno dei massimi esperti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Avellino, presentazione del libro di Serena Terziani "I fatti del Circeo"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Memoria e riscatto tra le strade di Piscinola: successo a Giugliano per la presentazione del nuovo libro di Francesco MennilloLa Sala Teatro del Primo Circolo Didattico "Mena Morlando" di Giugliano si è trasformata ieri in uno spazio di profonda riflessione collettiva in...