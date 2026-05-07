Firenze | pino di 15 metri caduto nella notte su cabina telefonica in via Boccaccio

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, un pino di circa 15 metri è crollato su una cabina telefonica in via Boccaccio, nel quartiere 2 di Firenze. L’albero si trovava in un’area verde e il suo cedimento ha provocato danni alla cabina, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

FIRENZE – Nel corso della notte appena trascorsa – giovedì 7 maggio 2026 – è caduto un pino in via Boccaccio, in un’area verde del Quartiere 2. Lo fa sapere un comunicato del Comune di Firenze. Non si è registrato alcun danno a persone, è stata colpita una cabina telefonica. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e personale della Direzione Ambiente. Si tratta di un pino di 15 metri di altezza circa e 50 centimetri di diametro. La pianta – sottolinea il Comune – era interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall’Amministrazione comunale, secondo il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura adottato dal Comune.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: pino di 15 metri caduto nella notte su cabina telefonica in via Boccaccio Notizie correlate Una cabina telefonica gialla contro la solitudineC’è qualcosa di stranamente commovente in una vecchia cabina telefonica color giallo canarino piantata sul marciapiede di Commonwealth Avenue, a... Cabina telefonica scambiata per orinatoio al concerto, scoppia la polemicaLa consigliera Rosanna Stuppia (Vince Genova) e il capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, portano in Consiglio comunale il tema dei servizi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: RFI, terza fase di lavori al Ponte al Pino; Traffico, ponte al Pino di Firenze chiuso alle auto quasi 4 mesi; Firenze, 4 mesi di chiusura per Ponte al Pino. Limitata anche la circolazione ferroviaria; Terza fase dei lavori, Ponte al Pino chiude per oltre 110 giorni: incubo traffico. Firenze, 4 mesi di chiusura per Ponte al Pino. Limitata anche la circolazione ferroviariaEntra nel vivo la terza fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino a Firenze, intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con l’obiettivo di migliorare ... 055firenze.it Rfi, nodo di Firenze: conclusa la prima parte di lavori a Ponte al PinoÈ ripresa questo pomeriggio alle 15, come da programma, la circolazione nel nodo ferroviario di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 gennaio per consentire i lavori al cavalcaferrovia stradale ... ilmessaggero.it Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, Firenze. - facebook.com facebook Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina #Firenze / VIDEO @muoversintoscan x.com