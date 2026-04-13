Cabina telefonica scambiata per orinatoio al concerto scoppia la polemica
Durante un concerto, una cabina telefonica è stata scambiata per un orinatoio, scatenando polemiche sullo stato dei servizi igienici pubblici in città. La consigliera di Vince Genova e il capogruppo di Forza Italia hanno portato l’argomento all’attenzione del Consiglio comunale, evidenziando la carenza di strutture adeguate, la loro frequente chiusura o malfunzionamento e la difficoltà nel reperirle.
La consigliera Rosanna Stuppia (Vince Genova) e il capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, portano in Consiglio comunale il tema dei servizi igienici pubblici della città: troppo pochi, spesso fuori uso, difficili da trovare e mal mantenuti, a loro giudizio."Residenti, turisti, anziani, donne.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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