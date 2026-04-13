Cabina telefonica scambiata per orinatoio al concerto scoppia la polemica

Durante un concerto, una cabina telefonica è stata scambiata per un orinatoio, scatenando polemiche sullo stato dei servizi igienici pubblici in città. La consigliera di Vince Genova e il capogruppo di Forza Italia hanno portato l’argomento all’attenzione del Consiglio comunale, evidenziando la carenza di strutture adeguate, la loro frequente chiusura o malfunzionamento e la difficoltà nel reperirle.