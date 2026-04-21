Una cabina telefonica gialla contro la solitudine

Da nonewsmagazine.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vecchia cabina telefonica gialla si trova sul marciapiede di Commonwealth Avenue a Boston. Sopra l’ingresso, un adesivo riporta la scritta: Call a Boomer. La presenza di questa cabina e il messaggio che veicola attirano l’attenzione, creando un’immagine che trasmette un senso di nostalgia e solitudine. La cabina, ormai poco usata, si distingue nel contesto urbano con il suo colore vivace e il messaggio diretto.

C’è qualcosa di stranamente commovente in una vecchia cabina telefonica color giallo canarino piantata sul marciapiede di Commonwealth Avenue, a Boston, con un adesivo che recita semplicemente: Call a Boomer. Non è un’opera d’arte concettuale, non è nostalgia d’accatto. È un esperimento sociale che, nella sua disarmante semplicità, ha già raggiunto milioni di persone e sta sollevando domande molto più grandi di quelle che ci si aspetterebbe da un apparecchio acquistato su Facebook Marketplace. Sollevare la cornetta è un gesto che pochi fanno più. Eppure, davanti al Pavement Coffeehouse del campus della Boston University, studenti, passanti e curiosi si fermano, la afferrano, e aspettano.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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