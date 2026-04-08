A San Giorgio Ionico si svolgerà la seconda edizione del Fiorino Future Festival dal 30 luglio al 2 agosto. L'evento è organizzato dall'Associazione Apulian Food & Drink Aps Ets e da Aps AFO6 e prevede concerti di rap napoletano e altre attività musicali. La manifestazione si svolgerà in diverse location del centro cittadino, coinvolgendo artisti locali e nazionali.

L’Associazione Apulian food & drink Aps Ets, insieme a Aps AFO6, organizza a San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival tra il 30 luglio e il 2 agosto. L’evento, che unisce musica e innovazione, vedrà il Parco Due Mari come scenario per quattro serate di spettacoli dal vivo. L’iniziativa nasce dall’idea di Luca Fiorino, che guida anche il main sponsor della manifestazione, la Fiorino Group srl. Il progetto gode della fiducia istituzionale attraverso il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di San Giorgio Ionico. Per l’appuntamento del 2026 è stata confermata la strategia basata su un programma variegato. L’obiettivo è attrarre un pubblico eterogeneo grazie a una selezione di artisti di rilievo che spaziano tra generi e stili differenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorino Future Festival: rap napoletano e musica a San Giorgio Ionico

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