Fiorentina un Ibra per Paratici | costa solo un milione | ESCLUSIVO

La Fiorentina si prepara a una svolta nel mercato con il nuovo direttore sportivo e sta considerando l'acquisto di Ibrahimoglu, un attaccante che potrebbe arrivare per circa un milione di euro. La trattativa è in fase avanzata e l'ufficialità è attesa a breve. La squadra sembra aver superato gli ostacoli legati alla gestione finanziaria e ora si concentra sulle operazioni di mercato.

Il club viola si appresta a una rivoluzione di mercato con il nuovo direttore sportivo: spunta il nome di Ibrahimoglu Manca soltanto l’ufficialità, ma di fatto la Fiorentina ormai è salva. Una stagione iniziata con Pioli e ambizioni alte in Serie A e in Conference League e finita con Vanoli nelle parti basse della classifica dopo essere stati anche ultimi. Nel frattempo ci sono state novità anche a livello dirigenziale, con l’arrivo di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo. Tra acquisti e cessioni, si annuncia una vera rivoluzione in casa viola. Fabio Paratici, Ds della Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it Probabilmente si ripartirà da un altro allenatore e da tanti nuovi calciatori.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fiorentina, un Ibra per Paratici: costa solo un milione | ESCLUSIVO Notizie correlate Roma-Fiorentina, calciomercato bollente: da Dodo a ParaticiLa sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina promette di estendersi ben oltre i confini del rettangolo verde, proiettandosi verso una sessione... Roma su Paratici, ma la Fiorentina fa muroIl mercato dei dirigenti si accende sull’asse Roma-Firenze, con la società giallorossa che avrebbe individuato in Fabio Paratici il profilo ideale... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La Fiorentina pensa a Musah per la prossima stagione: offerta al Milan in arrivo | ML; Scambio Milan-Fiorentina, si lavora ad un’operazione in vista dell’estate. La Fiorentina si interroga sul futuro di Paolo Vanoli: da Lecce all'Atalanta, un mese per convincere tuttiUn traghettatore può trasformarsi in punto di partenza per la rinascita sportiva di una società? Se lo sta chiedendo Fabio Paratici, Ds della Fiorentina e chiamato nei prossimi mesi ... firenzeviola.it Probabili formazioni Fiorentina Inter | Quote: un dubbio per Chivu (Serie A, oggi 22 marzo 2026)La Fiorentina di Paolo Vanoli arriva da una settimana finalmente felice, con la vittoria a Cremona che è stata un passo significativo verso la salvezza seguita dalla qualificazione ai quarti della ... ilsussidiario.net RT @maugirzio_russo: #Fiorentina - Per il centrocampo della prossima stagione proposto Melih #Ibrahimoglu, mediano turco-austriaco classe 2… x.com “È UN CAVALLO DI RAZZA” Queste le parole al miele di Pantaleo Corvino a Tuttosport. Il direttore sportivo, attualmente in quel di Lecce, aveva scoperto Dusan portandolo alla Fiorentina nel lontano 2018 CHE NE PENSATE #Juventus #Vlahovic # - facebook.com facebook