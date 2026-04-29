Roma su Paratici ma la Fiorentina fa muro

Roma sta valutando l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. La società giallorossa ha individuato nel dirigente un possibile nome per il ruolo, ma al momento non ci sono ancora accordi definitivi. La Fiorentina, invece, ha deciso di non cedere il proprio dirigente e ha comunicato la volontà di mantenere il proprio staff. La trattativa tra le parti continua.

Il mercato dei dirigenti si accende sull’asse Roma-Firenze, con la società giallorossa che avrebbe individuato in Fabio Paratici il profilo ideale per guidare l’area tecnica nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Nazione, l’interesse capitolino poggia su fondamenta solide e non sarebbe l’unico, dato che anche il Napoli avrebbe mostrato apprezzamento per l’operato del dirigente piacentino. L’impatto avuto da Paratici nei suoi primi mesi alla guida della Fiorentina è stato infatti giudicato estremamente positivo, attirando le attenzioni dei principali top club italiani proprio per la rapidità e l’incisività della sua azione di rifondazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Paratici, ma la Fiorentina fa muro DZEKO E LA FIORENTINA A COLLOQUIO CON LA CURVA DOPO LA PARTITA Notizie correlate Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroLa Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata. Calciomercato Inter, pronto l’affondo decisivo per Kone ma la Roma fa muro: no a Frattesi, Gasperini vuole luidi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri vogliono affondare per Koné ma la Roma vuole Carlos Augusto e non Frattesi come parziale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paratici-Roma, suggestione o realtà? La Fiorentina fa muro; Roma, nuovo ds: Giuntoli primo nome, poi altri tre; Caccia al Ds: Giuntoli e Paratici scartati. Restano in piedi due nomi -; Teixeira show a Trigoria. In gol anche Paratici e Giammattei. La Roma vola col Monza. Paratici-Roma? Dalla Capitale: Il preferito dei Friedkin. Vive qua quanto a FirenzeIn queste ore a Firenze tiene banco la questione Fabio Paratici. Accostato al ruolo di responsabile dell'area tecnica della Roma per la prossima stagione, dopo lo scossone con Claudio ... firenzeviola.it La Roma pensa a Paratici: la fiducia del club viola e i primi nodi da sciogliereLa voce circola con insistenza, ma ridurla a semplice suggestione sarebbe un errore: l’interesse della Roma per Fabio Paratici ha basi concrete e non da oggi. In un momento di ... firenzeviola.it L’intervista a Rossana Gabrieli, la donna ferita insieme al suo compagno a parco Schuster a Roma perché indossava un fazzoletto dell’Anpi al collo - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com