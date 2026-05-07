La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Genoa, con Kean e Piccoli che cercano di recuperare in vista della partita. Entrambi gli attaccanti stanno svolgendo un lavoro personalizzato per rientrare in forma e sono determinati a scendere in campo. Nel frattempo, il portiere Fortini si sta allenando con ottimismo, con la speranza di essere disponibile per l'incontro. La squadra lavora per definire le scelte finali in vista della gara.

Doppia seduta e aumento dei carichi di lavoro. Così Moise Kean vuole provare a rientrare prima del termine della stagione e dare il proprio contributo allo sprint finale del campionato. E se non dovesse farcela per la gara di domenica contro il Genoa, metterà nel mirino la trasferta contro la Juventus che per lui ha sempre un sapore speciale, visto il suo passato in bianconero. Dopo essere diventato padre per la seconda volta, l’attaccante azzurro è rientrato in città martedì sera e ieri mattina si è ripresentato al Rocco B. Commisso Viola Park per riprendere le sedute specifiche nella speranza che il problema alla tibia possa essere messo alle spalle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, le ultime verso il Genoa: Kean e Piccoli ci provano. Fortini, c'è ottimismo

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