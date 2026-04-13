Fiorentina-Lazio le ultime dai campi | Kean quasi out ma c' è Piccoli Sarri riparte da Taylor

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, si registra un’assenza importante tra i viola, con il rischio che il bomber non possa scendere in campo. Al suo posto, i toscani contano su Piccoli, che potrebbe essere impiegato dall’inizio. Dall’altra parte, l’allenatore della Lazio ha deciso di affidarsi a Taylor, nel tentativo di ripartire dopo recenti risultati negativi. La sfida si prepara ad avere molte emozioni sui campi.

Un match point in piena emergenza. La partita con la Lazio è diventata per la Fiorentina un’opportunità per piazzare l’allungo salvezza: alla luce della duplice sconfitta di Cremonese e Lecce, una vittoria stasera al Franchi porterebbe la Viola a +8 sulla zona rossa, che a 6 partite dalla fine assomiglia a un’assicurazione sulla vita. Peccato che la squadra di Paolo Vanoli ci arrivi con gli uomini contati, in condizioni addirittura peggiori dell’andata dei quarti di Conference, perché alla lunga lista degli acciaccati si aggiungono gli squalificati Fagioli e Gudmundsson. Il bollettino della rifinitura racconta del solo Solomon tornato in gruppo, e quindi recuperato almeno per la panchina (l’israeliano non gioca da fine febbraio), con Kean, Parisi, Fortini e Brescianini a parte e in forte dubbio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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