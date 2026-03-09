Fiorentina-Rakow Cz?stochowa | divieto di vendita di alcolici e bombolette spray Ecco da quando e in quali zone

Per la partita tra Fiorentina e Raków Cz?stochowa prevista per il 12 marzo, sono stati adottati divieti di vendita di alcolici e bombolette spray in alcune zone della città. Queste restrizioni entreranno in vigore nelle aree intorno allo stadio e nelle zone limitrofe già dalla mattina del giorno dell’incontro. Le autorità hanno comunicato le misure per garantire l’ordine durante l’evento sportivo.

FIRENZE – L'incontro di calcio in programma per il 12 marzo prossimo tra ACFFiorentina e Raków Czestochowa, valevole per la Conference League20252026, è stato oggetto, come informa la Prefettura di Firenze, di esame nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 5 marzo 2026, all'esito delquale, a seguito dell'analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato unprovvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede:o dalle ore 18.00 dell'11 marzo 2026 alle ore 07.00 del 13 marzo2026, il divieto: a) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevandein contenitori di vetro eo lattine in tutti gli esercizi pubblici eattività commerciali di vendita nelle aree di seguito indicate: