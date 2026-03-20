Per la partita tra Fiorentina e Inter in programma il 22 marzo, sono stati stabiliti divieti di vendita di alcolici e bombolette spray. Il provvedimento riguarda alcune zone e orari specifici dell’area dello stadio, in conformità con le disposizioni adottate dalle autorità locali. Queste restrizioni entreranno in vigore durante tutta la durata dell’evento e sono state formalizzate attraverso un provvedimento ufficiale.

FIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma per domenica 22 marzo 2026 tra ACFFiorentina e F.C. Inter, come informa la Prefettura di Firenze, è stato adottato un provvedimento ex art. 2T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 17:00 del 22 marzo 2026 fino alle ore24:00 del 22 marzo 2026, il divieto: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Inter: divieto di vendita di alcolici e bombolette spray. Ecco in quali orari e zone

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