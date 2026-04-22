Durante una recente puntata di ‘La Pennicanza’, Fiorello ha commentato gli insulti rivolti al Presidente del Consiglio da un conduttore russo. L'artista ha ironizzato sulla sequenza di attacchi provenienti da diversi fronti, citando anche figure politiche internazionali e istituzioni religiose. La discussione si è concentrata sulla polemica in corso tra le parti, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità.

Nuova puntata de ‘La Pennicanza’ con Fiorello che entra subito nel vivo della polemica sugli insulti arrivati da un conduttore russo al Presidente del Consiglio: “Questa povera Giorgia Meloni non ha pace: prima Trump, poi la Russia, ci manca solo il Vaticano”, esordisce lo showman. “È come se in Italia Marco Liorni dicesse ‘Putin sei una me**a’ o Lorena Bianchetti se la prendesse col primo ministro della Grecia”. Passa poi a leggere finti titoli di agenzia: “La prima reazione della Meloni è stata: ‘Pensavo fosse un programma de La7?”. E ancora: “Insulti in un programma russo alla Meloni, lo hanno fatto all’interno di un programma di propaganda che si chiama La Putinanza”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, a ‘La Pennicanza’ Fiorello-Vespa risponde agli insulti a Meloni

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