Durante un intervento a La Pennicanza, il comico e conduttore ha commentato in modo scherzoso la cerimonia dei David di Donatello, facendo riferimento al fatto che l'ultimo premio sia stato consegnato insieme a una bevanda calda. Inoltre, ha menzionato in modo ironico la denuncia di un rappresentante istituzionale rivolta a un altro politico, senza entrare nei dettagli dei fatti.

Fiorello a La Pennicanza ha commentato con ironia la cerimonia dei David di Donatello ma anche la denuncia di Nordio a Berlinguer Fiorellooggi aLa Pennicanzaha commentato iDavid di Donatello, una cerimoniache è piaciuta molto ma ha fatto anche tanto scalpore. Infatti innanzitutto è stata troppo lunga e poi la conduzione di Flavio Insinna è stata molto contestata perché cercava di andare veloce ma parlando anche sopra i premiati o non lasciando loro fare il discorso finale. Fiorelloperò ha ironizzato anche su un altro tema, quello delladenuncia che Nordio ha mosso contro Bianca Berlinguer e Mediaset. La cerimonia deiDavid di Donatelloieri sera è iniziata alle 21.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiorello ironizza sui David di Donatello: “Ultimo premio dato insieme al cappuccino”

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