Durante la 71ª edizione dei Premi David di Donatello, sarà assegnato un premio speciale a Bruno Bozzetto, noto regista, disegnatore e animatore. Questa distinzione viene conferita in occasione dell’edizione 2026 dei premi cinematografici italiani. La cerimonia si svolgerà nel corso dell’evento, durante il quale verranno consegnati vari riconoscimenti. La scelta di premiare Bozzetto si basa su la sua carriera e il contributo nel settore dell’animazione.

Il regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 6 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K sul canale Rai4K (numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizione 2026 sarà affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti. La serata sarà inoltre in diretta su Rai Radio2 e disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. «Il David Speciale a Bruno Bozzetto non è solo un omaggio a una carriera leggendaria, ma è il riconoscimento a un...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - David di Donatello 2026: premio speciale per Bruno Bozzetto

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