Giovedì 7 maggio, durante la puntata di La Pennicanza condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, si è parlato dei premi cinematografici dei David di Donatello. Fiorello ha commentato la questione affermando che certi ascolti potrebbero favorire alcuni personaggi pubblici. La discussione si è concentrata principalmente sui riconoscimenti assegnati durante la cerimonia e sui risvolti mediatici che ne sono derivati.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di giovedì 7 maggio de La Pennicanza. I David di Donatello hanno tenuto banco. La premiazione è stata un flop a livello di ascolti tv e lo showman espone la sua soluzione, rimproverando la Rai di non saper fare il palinsesto. Fiorello, I Cinque Secondi di Bruno Vespa con Giordano Bruno. Anche Bruno Vespa coi suoi Cinque Secondi si interessa dei David e poi presenta un ospite di eccezione, Giordano Bruno, cui chiede: “ Allora Bruno ci faccia un commento a caldo “. E scoppia a ridere per la battuta feroce rivolta al filosofo, bruciato vivo come eretico. I fan muoiono dalle risate e qualcua su Instagram: “Ma io voglio CAPERE BRUNO SEI UN GRANDEEEEEEE ”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “I David di Donatello? Ascolti così fanno bene a Berlusconi”

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