fiorello a la pennicanza su sanremo 2026 intervento fake di pier silvio berlusconi

Fiorello ha partecipato a La Pennicanza, perché il suo intervento sul Festival di Sanremo 2026 si è rivelato una fake news di Pier Silvio Berlusconi. La discussione si è accesa quando si è scoperto che l’intervento del manager era falso e diffuso sui social. La puntata ha subito un cambiamento di tono, con i conduttori che hanno commentato la vicenda in diretta. La notizia ha attirato l’attenzione di molti spettatori e giornalisti.

Fiorello e Fabrizio Biggio sono entrati nel vivo del Festival, tanto che a La Pennicanza Sanremo 2026 è iniziato in anticipo. Fiorello, Carlo Conti irrompe a La Pennicanza. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio ospitano a sorpresa Carlo Conti: il conduttore e direttore artistico della kermesse risponde in diretta alla chiamata dello showman e, tra una prova e l’altra, interrompe i suoi impegni per raggiungere la postazione dello show all’esterno dell’Ariston, affiancando il maestro Cremonesi in collegamento. “Una pennica ora? Impossibile. Abbiamo le prove, poi arriva Tiziano Ferro, devo parlare con Laura e Can. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello a La Pennicanza, la telefonata di Pier Silvio Berlusconi: “Chi ti credi di essere?”Nella puntata di martedì 13 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto uno spettacolo ricco di interventi.

Fiorello risponde a Pucci e lo affonda definitivamente: «Pure gli pseudo comici rosicano!», poi la rivelazione su Pier Silvio BerlusconiFiorello ha commentato pubblicamente l’assenza di Pucci a Sanremo, attribuendola a una reazione di invidia.

Sanremo 2026, Carlo Conti da Fiorello a La Pennicanza: «Una pennica ora? Impossibile»A La Pennicanza Sanremo è iniziato in anticipo. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio ospitano a sorpresa ... msn.com

Fiorello, Carlo Conti nel mirino a La Pennicanza: A Sanremo invita gente a caso, poi la stoccata ad Andrea PucciIl direttore artistico del Festival è stato 'vittima' dei soliti attacchi irriverenti lanciati dal conduttore de La Pennicanza. E non sono mancati annunci a sorpresa. libero.it

ALLARME ALLA PENNICANZA Ragazzi ma voi la state seguendo la puntata di oggi della Pennicanza! È partita SUPER BOMBA In diretta arriva una telefonata clamorosa: Pier Silvio Berlusconi chiama Fiorello e Fabrizio Biggio per fare un gra - facebook.com facebook

